Roma: rumors sul possibile arrivo di Saul (Di domenica 28 agosto 2022) La Roma potrebbe prendere in considerazione Saul Niguez come sostituto di Wijnaldum: il calciatore sarebbe allettato dalla proposta Secondo quanto riportato elgoldigital.com la Roma starebbe valutando Saul Niguez dell’Atletico Madrid come possibile sostituto del lungodegente Wijnaldum. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani di Simeone e sarebbe attratto dalla prospettiva di giocare in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Lapotrebbe prendere in considerazioneNiguez come sostituto di Wijnaldum: il calciatore sarebbe allettato dalla proposta Secondo quanto riportato elgoldigital.com lastarebbe valutandoNiguez dell’Atletico Madrid comesostituto del lungodegente Wijnaldum. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani di Simeone e sarebbe attratto dalla prospettiva di giocare in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

serieAnews_com : ?? #CalciomercatoRoma, a parlare stavolta è stato Radja #Nainggolan ? L'ex giallorosso ha spento così i rumors su… - redazionerumors : #IlaryBlasi non ne vuole sapere di rientrare a Roma e infatti ha scelto una nuova meta in cui trascorrere qualche g… - ASRomaPartite : ??Il sogno di una notte di mezza estate è stato #Felix al Crystal Palace per 10-12 milioni euro. Rumors di oltre un… - redazionerumors : L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, non hanno confermato le voci di una… - redazionerumors : Nicolò Martinenghi il campione che si è già conquistato ben 4 medaglie agli Europei di nuoto a Roma ha mandato in t… -