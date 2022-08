**Quirinale: nessuna reazione su confronto elettorale, articoli privi fondamento** (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Sono del tutto privi di fondamento articoli che presumono di interpretare o addirittura di dar notizia di reazioni o 'sentimenti' del Quirinale su quanto espresso nel confronto elettorale. Questi articoli riflettono inevitabilmente soltanto le opinioni dell'estensore". È si legge in una nota dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Sono del tuttodi fondamentoche presumono di interpretare o addirittura di dar notizia di reazioni o 'sentimenti' del Quirinale su quanto espresso nel. Questiriflettono inevitabilmente soltanto le opinioni dell'estensore". È si legge in una nota dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica.

RossoPasqui : ALLA LUCE DELLE ULTIME DENUNCE E ACCUSE PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO CIRCA I VACCINI KILLER... SAREBBE INTERESSANT… - DisAllineato2 : RT @enkidC: @eretico_l @carolarosato @MarcoRamio @biif @fracci_carlo @olga453901841 @SmitArianna @Overbite71 @embonaccorso @ilbuonpaztore @… - Vabenas1101481 : RT @Fabrizi62640832: @CarloCalenda Da parte di nessuna Forza Politica!!!.... Ma i Cittadini Comuni per Vivere si debbono FORSE trasferire n… - PaolaAnna8 : RT @carseri: @fattoquotidiano un PdC dimissionario,sarebbe in carica unicamente per gli affari correnti : sta invece 'governando' con pieni… - GIANELL40683792 : @GIANELL31847767 @GIANELL10231152 @RaiNews @e_gialli @Elisa_Dossi @Quirinale @_Carabinieri_ @GIUSTESTONI… -