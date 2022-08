Papa Francesco a L’Aquila visita il Duomo (inagibile) e incontra i parenti delle vittime del sisma: “Fate dono della vostra sofferenza” (Di domenica 28 agosto 2022) È arrivato a bordo di una Fiat 500 bianca, seduto vicino al conducente, e ha salutato con la mano i fedeli in festa, in una piazza Duomo gremita di persone. Di fronte alla chiesa, ancora inagibile, è stato accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi e dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Poi, col caschetto in testa e sulla sedia a rotelle, è entrato nel Duomo. Papa Francesco ha visitato L’Aquila in una giornata che abruzzesi e cittadini hanno definito “storica”. Il Pontefice ha incontrato i parenti delle vittime del terremoto del 6 aprile del 2009, che provocò 294 morti e distrusse la città, e ha sottolineato “la grande capacità di questo popolo di rialzarsi”. Perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) È arrivato a bordo di una Fiat 500 bianca, seduto vicino al conducente, e ha salutato con la mano i fedeli in festa, in una piazzagremita di persone. Di fronte alla chiesa, ancora, è stato accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi e dal presidenteRegione Abruzzo, Marco Marsilio. Poi, col caschetto in testa e sulla sedia a rotelle, è entrato nelhatoin una giornata che abruzzesi e cittadini hanno definito “storica”. Il Pontefice hato idel terremoto del 6 aprile del 2009, che provocò 294 morti e distrusse la città, e ha sottolineato “la grande capacità di questo popolo di rialzarsi”. Perché ...

