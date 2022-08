"Non lo servite?". Lei impazzisce: caos a bordo, rissa in aereo (Di domenica 28 agosto 2022) Le tolgono il gin tonic e lei impazzisce: caos sul volo Jet2 partito da Manchester e diretto a Rodi in Grecia. Protagonista della vicenda una donna di 70 anni che - di fronte al rifiuto di un bicchiere di gin tonic - avrebbe iniziato ad aggredire e picchiare lo steward. Una situazione estremamente caotica che infine si è conclusa con un atterraggio di emergenza a Monaco di Baviera e con l'intervento della polizia. Gli agenti, infatti, sono stati costretti a trascinare la donna via dal velivolo. Nel frattempo gli altri passeggeri del volo, inizialmente impauriti, alla fine hanno applaudito e gridato "Auf Wiedersehen (Arrivederci)". Pare che alla pensionata - di cui non è stato diffuso il nome - sia stato negato dell'alcol perché probabilmente ritenuta già alticcia. La donna avrebbe aggredito lo staff di bordo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Le tolgono il gin tonic e leisul volo Jet2 partito da Manchester e diretto a Rodi in Grecia. Protagonista della vicenda una donna di 70 anni che - di fronte al rifiuto di un bicchiere di gin tonic - avrebbe iniziato ad aggredire e picchiare lo steward. Una situazione estremamente caotica che infine si è conclusa con un atterraggio di emergenza a Monaco di Baviera e con l'intervento della polizia. Gli agenti, infatti, sono stati costretti a trascinare la donna via dal velivolo. Nel frattempo gli altri passeggeri del volo, inizialmente impauriti, alla fine hanno applaudito e gridato "Auf Wiedersehen (Arrivederci)". Pare che alla pensionata - di cui non è stato diffuso il nome - sia stato negato dell'alcol perché probabilmente ritenuta già alticcia. La donna avrebbe aggredito lo staff di...

