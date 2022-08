Noemi scambiata per la nuova fiamma di Francesco Totti: la sua reazione (Di domenica 28 agosto 2022) Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è stata scambiata per un’altra persona. Di recente un suo video è diventato virale in rete e ha fatto il giro del web. Nella clip si vede la la cantante durante un suo concerto che, interrompendo la performance canora, ha chiesto ad un bambino di smetterla di puntarle il laser: “Bambino con il laser, guarda che scendo eh!“. Risposta epica quella della cantautrice che si è ritrovata adesso ancora a dover rispondere ad un utente. Questa volta però si è trattato semplicemente di uno scambio di persone. Precisamente su Twitter, una signora, grande fan affezionata di Ilary Blasi ha voluto esprimere la sua vicinanza alla conduttrice circa le ultime vicende del gossip che la riguardano. La signora infatti ha voluto espressamente dichiararsi a favore della showgirl e contro la nuova ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 agosto 2022), pseudonimo di Veronica Scopelliti, è stataper un’altra persona. Di recente un suo video è diventato virale in rete e ha fatto il giro del web. Nella clip si vede la la cantante durante un suo concerto che, interrompendo la performance canora, ha chiesto ad un bambino di smetterla di puntarle il laser: “Bambino con il laser, guarda che scendo eh!“. Risposta epica quella della cantautrice che si è ritrovata adesso ancora a dover rispondere ad un utente. Questa volta però si è trattato semplicemente di uno scambio di persone. Precisamente su Twitter, una signora, grande fan affezionata di Ilary Blasi ha voluto esprimere la sua vicinanza alla conduttrice circa le ultime vicende del gossip che la riguardano. La signora infatti ha voluto espressamente dichiararsi a favore della showgirl e contro la...

