Mercato Napoli: può lasciare gli azzurri in extremis, due club italiani su di lui (Di domenica 28 agosto 2022) A pochi giorni dal termine della sessione estiva di Mercato, uno dei calciatori che può lasciare il Napoli in extremis è Adam Ounas. L’algerino è fuori dai convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, dopo che nella giornata di ieri ha accusato un affaticamento alla coscia destra. Per lui, le porte del Mercato restano aperte, qualora dovesse arrivare un’offerta congrua alla valutazione del suo cartellino. Su Ounas stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, Monza e Sampdoria lo tengono in considerazione in questa ultima fase di Mercato. Il classe ’96 ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, motivo per cui i partenopei possono valutare un suo addio in extremis per evitare una cessione a parametro zero ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) A pochi giorni dal termine della sessione estiva di, uno dei calciatori che puòilinè Adam Ounas. L’algerino è fuori dai convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, dopo che nella giornata di ieri ha accusato un affaticamento alla coscia destra. Per lui, le porte delrestano aperte, qualora dovesse arrivare un’offerta congrua alla valutazione del suo cartellino. Su Ounas stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, Monza e Sampdoria lo tengono in considerazione in questa ultima fase di. Il classe ’96 ha ancora un anno di contratto con ilazzurro, motivo per cui i partenopei possono valutare un suo addio inper evitare una cessione a parametro zero ...

