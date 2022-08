Man United pronto a fare follie: affare da 100 milioni! (Di domenica 28 agosto 2022) Il Manchester United sta vivendo, un’altra, piccola rivoluzione. l’inizio di stagione non è stato dei migliori con i Red Devils che hanno subito due pesanti sconfitte con Brighton e Brentford, ma ora la squadra di Ten Hag sembra aver trovato una propria dimensione e nelle ultime settimane ha vinto due partite importanti. La squadra però non è ancora definitivamente completa, poiché potrebbero arrivare nuovi innesti, si parla di Osimhen ma prima gli inglesi sono pronti a chiudere per Anthony dell’Ajax. Ajax Anthony Manchester United La trattativa è ormai ai titoli di coda e gli olandesi incasseranno la cifra monstre di cento milioni di euro che sicuramente consentiranno al club di Amsterdam di rinforzarsi. Il principale indiziato, stando a quanto riportato dal Mirror, è Anwar El Ghazi di proprietà dell’Aston Villa che viene considerato ... Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) Il Manchestersta vivendo, un’altra, piccola rivoluzione. l’inizio di stagione non è stato dei migliori con i Red Devils che hanno subito due pesanti sconfitte con Brighton e Brentford, ma ora la squadra di Ten Hag sembra aver trovato una propria dimensione e nelle ultime settimane ha vinto due partite importanti. La squadra però non è ancora definitivamente completa, poiché potrebbero arrivare nuovi innesti, si parla di Osimhen ma prima gli inglesi sono pronti a chiudere per Anthony dell’Ajax. Ajax Anthony ManchesterLa trattativa è ormai ai titoli di coda e gli olandesi incasseranno la cifra monstre di cento milioni di euro che sicuramente consentiranno al club di Amsterdam di rinforzarsi. Il principale indiziato, stando a quanto riportato dal Mirror, è Anwar El Ghazi di proprietà dell’Aston Villa che viene considerato ...

