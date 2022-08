LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Conca, Zambanini e Battistella in una fuga di nove uomini, il gruppo lascia 5’10” (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.10 I quattro corridori caduti si sono rimessi in sella e non sembra abbiano subito conseguenze importanti. 16.09 Pochi metri più avanti anche Alexey Lutsenko (Astana) finisce a terra. Questa discesa apparentemente innocua ha già creato diversi problemi. 16.08 Caduta in fondo al gruppo. A terra Jonathan Caicedo (EF), Antoine Raugel (AG2R) e Hector Carretero (Kern Pharma). 16.06 Inizia ora un tratto di discesa ”a scalini” che porterà fino allo sprint intermedio di Villaviciosa. 16.03 50 km al traguardo in questo momento! 16.00 Ricordiamo la composizione della fuga: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (Ineos ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.10 I quattro corridori caduti si sono rimessi in sella e non sembra abbiano subito conseguenze importanti. 16.09 Pochi metri più avanti anche Alexey Lutsenko (Astana) finisce a terra. Questa discesa apparentemente innocua ha già creato diversi problemi. 16.08 Caduta in fondo al. A terra Jonathan Caicedo (EF), Antoine Raugel (AG2R) e Hector Carretero (Kern Pharma). 16.06 Inizia ora un tratto di discesa ”a scalini” che porterà fino allo sprint intermedio di Villaviciosa. 16.03 50 km al traguardo in questo momento! 16.00 Ricordiamo la composizione della: Samuele(Astana Qazaqstan), Edoardo(Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (Ineos ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Conca Zambanini e Battistella in una fuga di nove uomini il gru… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: all’attacco Edoardo Zambanini Samuele Battistella e Filippo Con… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Villella in fuga tanti scatti in gruppo - #Vuelta #España… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - Tian_A1 : VUELTA 2022. SEGUI CON NOI IN DIRETTA L'OTTAVA TAPPA [ -