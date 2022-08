Le donne del Pd contro Orban: 'Per la destra le donne che studiano sono un problema' (Di domenica 28 agosto 2022) La senatrice Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, commenta l'ultima teoria partorita in Ungheria dei discepoli di Orban: "Alle donne piace troppo studiare, in troppe ... Leggi su globalist (Di domenica 28 agosto 2022) La senatrice Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, commenta l'ultima teoria partorita in Ungheria dei discepoli di: "Allepiace troppo studiare, in troppe ...

LiaQuartapelle : In Ungheria, secondo un organismo del parlamento, troppe donne istruite rappresentano un pericolo per la società. S… - amnestyitalia : #Turchia L’associazione delle “Madri del sabato” cerca verità e giustizia per i parenti che sono scomparsi negli an… - albertoangela : Nel villaggio di Naya, nel Bengala, in India, una vivace comunità di donne racconta storie del presente e del passa… - francescorende : @AgataCentasso @matteolomba65 @sonostancocapo L'unico vero problema del calcio femminile è che, quando si parla di… - blek57 : @SimonaMalpezzi Quanto a bugie siete insuperabili: dica in quale punto del programma di governo del centrodestra, c… -