Il caso/ Anche a La Spezia cori razzisti contro Napoli: "Intervenga il sindaco" (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Apprendo con dispiacere che Anche al 'Picco' di La Spezia durante la partita con il Sassuolo sono stati ascoltati cori razzisti contro Napoli e i napoletani. L'accaduto è ancor più grave perché nella gara non era impegnata la squadra del Napoli". E' la presa di posizione di Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura della Federcalcio. "Vanno presi provvedimenti di altra natura – aggiunge Pecoraro – Oltre alla solita solidarietà delle istituzioni che si manifesta in queste circostanze, propongo che non solo siano irrogate sanzioni disciplinari esemplari, ma Anche che il sindaco di La Spezia con il presidente della squadra, nel prendere le distanze, facciano qualcosa di concreto: assumano ...

