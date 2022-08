Il barbecue è tornato a essere il vero ' must' dell' estate

Leggi su agi

(Di domenica 28 agosto 2022) AGI - Certo, la stagione estiva è propizia per grigliare, marinare, affumicare. Lo si fa spesso all'aperto, nei giardini, in campagna o al mare. È più semplicemente il, il cui acronimo nel gergo scritto e parlato tra gli addetti è BBQ. E ormai è BBQ mania, nel senso che il metodo di cottura più antico al mondo sta da lungo tempo vivendo una stagione nuovamente magica. Non mancano per esempio libri dai titoli suggestivi e accattivanti come “Universo BBQ” (edizioni Gribaudo) oppure “Braciami ancora” (Ultra), di cui esiste anche una versione rivista omonima, dedicata appunto alla “tribù del” detta anche, scherzosamente, dei “serial griller”. Breviari e talismani che in parte ci allontanano dalla tradizione culinaria e dei sapori italiani per uno stile più incline al made in Usa. Anche se la pratica in genere è molto in auge in tutte le ...