Gp Belgio | Hamilton si scusa con Alonso | “L’incidente è colpa mia”

(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Lewisha chiuso il suo Gp dela Spa dopo poche curve. Il contatto con Fernandoha fermato la sua Mercedes già al primo giro. Lo spagnolo si è lasciato andare a un team radio molto duro contro il sette volte campione del mondo, che a fine giornata però si è preso la totale responsabilità dell’accaduto. “Guardando il replay, lui era nel mio angolo cieco e non gli ho lasciato molto spazio. È statamia. Mi rialzerò da questo episodio e tornerò più forte“. L’episodio è stato notato e investigato dai commissari, che l’hanno catalogato come semplice incidente di gara. L'articolo proviene da Italia Sera.

