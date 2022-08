CorSport: Fabian a un passo dal Psg, domani potrebbe essere il giorno di visite e firma (Di domenica 28 agosto 2022) “Tra domani e dopodomani Fabian Ruiz sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, per il viaggio di Keylor Navas verso Napoli ci vorrà qualche giorno in più”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Lo spagnolo del Napoli sta per prendere il volo verso il club parigino. “Ci siamo per l’addio dello spagnolo. Fabian è a un passo dal Psg, si chiude all’inizio della prossima settimana, forse già domani sarà tempo di visite e firma. Affare da 25 milioni complessivi che è stato sempre parallelo all’operazione Navas”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) “Trae dopoRuiz sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, per il viaggio di Keylor Navas verso Napoli ci vorrà qualchein più”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Lo spagnolo del Napoli sta per prendere il volo verso il club parigino. “Ci siamo per l’addio dello spagnolo.è a undal Psg, si chiude all’inizio della prossima settimana, forse giàsarà tempo di. Affare da 25 milioni complessivi che è stato sempre parallelo all’operazione Navas”. L'articolo ilNapolista.

