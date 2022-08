Charles Leclerc | annuncio shock in diretta | duro colpo per i tifosi Ferrari

uzapelloni : Il goffo tentativo Ferrari di cercare il giro più veloce fa perdere a @Charles_Leclerc anche la quinta posizione (h… - rtl1025 : ??? Max #Verstappen vince il #BelgianGP. Il pilota olandese della #RedBull trionfa dopo una grande rimonta davanti a… - RobChinchero : Nuova PU per Charles Leclerc. Scatterà dal fondo della griglia nel GP del Belgio. Nessun cambio per Sainz. - se__telefoNANDO : @Charles_Leclerc Brucia quella magliettaaaaa - Bulletta67 : @Charles_Leclerc Charles, seriamente: fermarsi per montare le rosse e... tentare il giro veloce?!? Non l'avresti fa… -

Peruna gara calvario conclusa con un sesto posto dopo una penalità di cinque secondi per ... Buona la gara di Carlos,è stato sfortunato nei primissimi giri e la sua corsa da quel ...da Spa - Francorchamps, Belgio Giornata nera per, sesto in Belgio con la beffa finale, essendo stato penalizzato di cinque secondi per aver passato il limite in pit - lane per montare la gomma soft e tentare un giro veloce ...Uno strappo della visiera del casco di Verstappen ha compromesso la gara (già difficile) di Leclerc nel GP del Belgio, dal primo giro fino alla ...Finito nuovamente nell'occhio del ciclone per la strategia adottata durante tutta la gara di Spa-Francorchamps - ma soprattutto per la scelta di far rientrare ai box al penultimo giro Charles Leclerc ...