Atletica, presentato il meeting di Rovereto: al via al Palio Yeman Crippa, Roberta Bruni e Nick Ponzio (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo aver vissuto gli Europei di Monaco di Baviera e la tappa di Losanna per la Diamond League, prosegue la stagione di Atletica con un altro appuntamento che, vista la caratura internazionale degli atleti che vi parteciperanno, potrà offrire spunti interessanti. Si tratta del meeting di Rovereto (Trento), vale a dire la cinquantottesima edizione del Palio Città della Quercia presentato nelle scorse ore e in programma martedì 30 agosto. Come detto, numerosi atleti di livello internazionale (italiani e non) prenderanno parte all'evento, basti pensare al nuovo detentore del titolo continentale nei 10.000 metri Yeman Crippa. L'azzurro sarà al via della gara dei 5.000 metri insieme al connazionale Pietro Riva; da evidenziare inoltre la presenza di altri italiani

