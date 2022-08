Altro live cancellato per il rapper catanese Niko Pandetta. L’ordinanza: «Esalta i contesti mafiosi» (Di domenica 28 agosto 2022) Continua la disputa con le questure di tutta Italia del rapper Niko Pandetta, al secolo Vincenzo. L’artista catanese classe 91?, che da diversi mesi si vede annullare esibizioni e concerti programmati in tutta la penisola per motivi di ordine e sicurezza pubblica, spingendolo a parlare sui suoi social di un «accanimento» nei suoi confronti da parte dello Stato, ha subito un Altro stop. Questa volta è stato il questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, a emettere una prescrizione di divieto (in base all’art. 18 del Tupls, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) all’esibizione del rapper al Moo-Kuna Festival, che si terrà il 2 e 3 settembre al campo sportivo di Cipressa (Imperia). E per la prima volta è stato diffuso il testo integrale delL’ordinanza. ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Continua la disputa con le questure di tutta Italia del, al secolo Vincenzo. L’artistaclasse 91?, che da diversi mesi si vede annullare esibizioni e concerti programmati in tutta la penisola per motivi di ordine e sicurezza pubblica, spingendolo a parlare sui suoi social di un «accanimento» nei suoi confronti da parte dello Stato, ha subito unstop. Questa volta è stato il questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, a emettere una prescrizione di divieto (in base all’art. 18 del Tupls, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) all’esibizione delal Moo-Kuna Festival, che si terrà il 2 e 3 settembre al campo sportivo di Cipressa (Imperia). E per la prima volta è stato diffuso il testo integrale del. ...

Neil18722810 : @angy52 Ti scrivo la mia. Non impazzisco x Belotti, tutt'altro, qui ho visto 'live' Pruzzo, Voeller, Balbo, Batistu… - _gold_on_fn : RT @RycLoFN: Voglio regalare 6 codici per degli item/skin per voi, Per partecipare: -Follow @RycLoFN -Tagga 2 amici -Like + Retweet L… - iovizzuk : RT @RycLoFN: Voglio regalare 6 codici per degli item/skin per voi, Per partecipare: -Follow @RycLoFN -Tagga 2 amici -Like + Retweet L… - stylomar033 : RT @astro_filo: CI SIAMO! Domani si scriverà un altro capitolo della storia dell'umanità! Dalle 11:30 saremo con Francesco De Angelis live… - gattoconfelpina : *nella fidanzatini era* Simone fa un brutto sogno e Manuel lo calma ?? — Manuel non lo sa da quand'è che ha questo s… -