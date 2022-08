Adriana Volpe, l’addio adesso è ufficiale: ‘Sono basita’. Non si torna indietro (Di domenica 28 agosto 2022) Un addio, quello di Adriana Volpe, inaspettato sia da lei che dai suoi fan. Ma ecco come ha deciso di reagire. La sua carriera è stata costellata di successi e notorietà, come Mezzogiorno in famiglia e I Fatti vostri, fino ad arrivare all’ultimo programma che l’ha coinvolta, il Grande Fratello Vip, sia nei panni di concorrente che di opinionista. Foto da @AdrianaVolperealDopo la laurea decide di trasferisce a Milano e poco dopo riesce ad entrare nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ’90 si dedica prevalentemente alla conduzione, presentando Scommettiamo che? affiancata da Fabrizio frizzi e Milly Carlucci. Alla fine del decennio, la Volpe rientra in Rai, da dove ha cominciato la sua carriera, prendendo in mano alcune delle trasmissioni di maggior successo. Tra queste, Mattina in ... Leggi su curiosauro (Di domenica 28 agosto 2022) Un addio, quello di, inaspettato sia da lei che dai suoi fan. Ma ecco come ha deciso di reagire. La sua carriera è stata costellata di successi e notorietà, come Mezzogiorno in famiglia e I Fatti vostri, fino ad arrivare all’ultimo programma che l’ha coinvolta, il Grande Fratello Vip, sia nei panni di concorrente che di opinionista. Foto da @realDopo la laurea decide di trasferisce a Milano e poco dopo riesce ad entrare nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ’90 si dedica prevalentemente alla conduzione, presentando Scommettiamo che? affiancata da Fabrizio frizzi e Milly Carlucci. Alla fine del decennio, larientra in Rai, da dove ha cominciato la sua carriera, prendendo in mano alcune delle trasmissioni di maggior successo. Tra queste, Mattina in ...

