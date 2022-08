Tre ragazzi sono stati colpiti da un fulmine sul Gran Sasso

(Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Il personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo stanno trasportando con un elicottero trepoco fa suld'Italia mentre erano impegnati in un'escursione. Uno dei tre sarebbe in condizioni piu' gravi. Il soccorso e' stato reso possibile dalla professionalità di piloti e verricellisti che sicalati in un tratto impervio della montagna sfidando condizioni climatiche non favorevoli. Nella zona infatti si sta abbattendo un forte nubifragio.

Un fulmine ha colpito poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalzati, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila in gravi condizioni. Al momento non ...
L'AQUILA - Un fulmine ha colpito un gruppo di tre ragazzi, tra i 25 e i 30 anni, impegnati in un'escursione sul Gran Sasso. Sono stati tutti trasportati in ospedale dell'Aquila dopo un intervento ...