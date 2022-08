Spezia-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Pinamonti con Kyriakopoulos | c'è Hristov dal 1'

claudioruss : Incroci #SerieA-#ChampionsLeague #Napoli Lazio-Liverpool-Spezia-Rangers-Milan Torino-Ajax-Cremonese-Ajax-Bologna… - Catenaccio__ : XI del Sassuolo para el partido que comenzará a las 20:45 frente al Spezia en el Alberto Picco. ???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali - TurnstoneCapper : Italy Serie A Spezia/Sassuolo o2.75 -115 1.5u -

A seguire la sfida tra. La squadra di Luca Gotti arriva dalla netta sconfitta a San Siro contro l'Inter ma proverà a replicare il successo casalingo ottenuto alla prima giornata ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi da moviola di Cremonese - Torino, in programma alle 18:30 e delle due partite in programma alle 20:45 tra Milan - Bologna e. CREMONESE - TORINO sabato 27/08 ore 18:30 VALERI BRACCINI - PRENNA IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: ABBATTISTA 34' - Valeri casca a terra in area di rigore dopo un contatto ma Doveri ...Alle 18:30 ha avuto luogo il calcio d’inizio di Juventus-Roma e Cremonese-Torino. Le due gare valevoli per la terza ...Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...