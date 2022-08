Pensioni anticipate, Ddl 857 ‘attualizzato’ la chiave per superare la Riforma Fornero? (Di sabato 27 agosto 2022) Come vi avevamo anticipato nell’articolo di ieri ove il Dott. Claudio Maria Perfetto ha fatto un’analisi accuratissima dell’attuale Legge Fornero e del perché, basandosi su principi nobili di equità e giustizia, continui a funzionare a distanza di 10 anni, ecco che nell’elaborato di oggi il nostro esperto, riportando proprio una frase pronunciata dalla Professoressa Fornero in quella famosa conferenza del 2011, prova a proporre una nuova chiave, o meglio una chiave ‘rivisitata’ per la flessibilità in uscita. In realtà il Dott. Perfetto spiega: ‘ C’è bisogno di una Riforma Pensioni che sia realmente ? lo ripetiamo: realmente ? flessibile, perché (riprendendo le identiche parole della Prof.ssa Fornero) è “abbastanza paradossale che lo Stato, che non ci dice quando ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 27 agosto 2022) Come vi avevamo anticipato nell’articolo di ieri ove il Dott. Claudio Maria Perfetto ha fatto un’analisi accuratissima dell’attuale Leggee del perché, basandosi su principi nobili di equità e giustizia, continui a funzionare a distanza di 10 anni, ecco che nell’elaborato di oggi il nostro esperto, riportando proprio una frase pronunciata dalla Professoressain quella famosa conferenza del 2011, prova a proporre una nuova, o meglio una‘rivisitata’ per la flessibilità in uscita. In realtà il Dott. Perfetto spiega: ‘ C’è bisogno di unache sia realmente ? lo ripetiamo: realmente ? flessibile, perché (riprendendo le identiche parole della Prof.ssa) è “abbastanza paradossale che lo Stato, che non ci dice quando ...

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - Eugenio90225549 : @LegaSalvini Tante promesse, meno tasse, soldi per i figli, pensioni anticipate, soldi alle aziende, no IVA, ma i s… - Chia_solda : @matteosalvinimi Salvini ma lei lo sa che per anticipare la pensione bisogna destinate dei fondi in quel senso? Sem… - ilventocontro : @EdoardoMecca1 Calenda ha un programma che non contiene tagli di tasse, pensioni anticipate e bombardamenti a barco… - pippofari_ : @Hopethefirst1 @enea2punto0 @monikindaaaa @MarcoFattorini @francecaminiti Ah quindi se il sistema pensionistico è a… -