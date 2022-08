Lido dei Pini, bimba di 10 anni morsa al viso da un pitbull in un camping (Di sabato 27 agosto 2022) Anzio – Paura in un camping a Lido dei Pini, ad Anzio, dove una bambina di 10 anni è stata azzannata da un pitbull mentre era con i genitori in vacanza. E’ successo nel tardo pomeriggio di giovedì 25 agosto, a Lido dei Pini. La bambina stava camminando all’interno del campeggio con un pacchetto di patatine in mano quando si è avvicinata al pitbull, tenuto al guinzaglio dal padrone. Il cane ha reagito all’improvviso e ha morso la piccola al viso e alla testa. Alle grida della bimba sono accorsi i villeggianti che hanno aiutato il padrone ad allontanare il cane dalla bambina. Sul posto i sanitari del 118 hanno soccorso la bimba, che è stata trasferita all’ospedale Riuniti di Anzio e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022) Anzio – Paura in undei, ad Anzio, dove una bambina di 10è stata azzannata da unmentre era con i genitori in vacanza. E’ successo nel tardo pomeriggio di giovedì 25 agosto, adei. La bambina stava camminando all’interno del campeggio con un pacchetto di patatine in mano quando si è avvicinata al, tenuto al guinzaglio dal padrone. Il cane ha reagito all’improve ha morso la piccola ale alla testa. Alle grida dellasono accorsi i villeggianti che hanno aiutato il padrone ad allontanare il cane dalla bambina. Sul posto i sanitari del 118 hanno soccorso la, che è stata trasferita all’ospedale Riuniti di Anzio e ...

