Letta non scalda neanche la Festa dell'Unità: che imbarazzo (Di sabato 27 agosto 2022) Se lo tenga stretto Letta, il centrodestra. Se la campagna elettorale del capo del Pd inizia con la tonalità con cui ha fatto sbadigliare lo scarso popolo della Festa dell'Unità di Bologna, ci sarà da annoiarsi per davvero. A sinistra. Una quarantina di minuti di parole senza entusiasmo per il tocco d'inizio a trenta giorni dal 25 settembre. Lo scimmiottamento persino della slogan di Giuseppe Conte ("La parte giusta"). Scialbo, senza fantasia, triste, votato alla sconfitta. Così è apparso Letta ai suoi sostenitori fino a che non si sono addormentati. Un dato significativo era rappresentato dal numero di quanti seguivano dal sito del Corriere della Sera il suo sonnolento comizio in diretta: è finita con 45 eroici ascoltatori, compreso il vostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Se lo tenga stretto, il centrodestra. Se la campagna elettorale del capo del Pd inizia con la tonalità con cui ha fatto sbadigliare lo scarso popolodi Bologna, ci sarà da annoiarsi per davvero. A sinistra. Una quarantina di minuti di parole senza entusiasmo per il tocco d'inizio a trenta giorni dal 25 settembre. Lo scimmiottamento persinoa slogan di Giuseppe Conte ("La parte giusta"). Scialbo, senza fantasia, triste, votato alla sconfitta. Così è apparsoai suoi sostenitori fino a che non si sono addormentati. Un dato significativo era rappresentato dal numero di quanti seguivano dal sito del Corrierea Sera il suo sonnolento comizio in diretta: è finita con 45 eroici ascoltatori, compreso il vostro ...

