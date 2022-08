SkyTG24 : L'Aquila, fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore: uno è grave - quotidianolazio : L'Aquila. Fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore, 28enne di Tivoli in rianimazione -… - Sim595 : RT @Agenzia_Ansa: Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalz… - LoryC1973 : RT @cnsas_official: #Abruzzo, Campo Imperatore: tre giovani escursionisti sono stati colpiti da un fulmine. Uno di loro è stato trasportato… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Gran Sasso, tre escursionisti colpiti da un fulmine: uno è grave #l'aquila #soccorsoalpinoespeleologico #gransasso ht… -

È questo il drammatico racconto dei due escursionisti superstiti in stato di choc dopo la caduta delche aveva colpito il loro amico, ora ricoverato in coma farmacologico all', a Campo ...Il ragazzo è stato subito rianimato e poi trasportato in ospedale all'. I tre ragazzi sono stati colpiti dalmentre scendevano dalla montagna e andavano a riprendere l'auto. Uno è stato ...I tre ragazzi erano in gita all’Osservatorio astronomico di Campo Imperatore, situato sull’Appennino abruzzese.Uno dei tre escursionisti è stato colpito da un fulmine e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale San Salvatore de L’Aquila, gli altri due non sono feriti ma sono molto… Leggi ...