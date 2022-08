La bellezza è un prodotto del periodo moderno e va preservata

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 agosto 2022) A me sembra che, se c’e? qualcos’altro che sia bello oltre al bello in se?, per nessun’altra ragione sia bello, se non perche? partecipa di questo bello in se?, e cosi? dico di tutte le altre cose allora io non comprendo piu? e non posso piu? conoscere le altre cause, quelle dei sapienti; e se qualcuno mi dice che una cosa e? bella per il suo colore vivo o per la figura fisica o per altre ragioni del tipo di queste, io, tutte queste cose, le saluto e le mando a spasso, perche?, in tutte queste cose, io perdo la testa, e solo questo tengo per me, semplicemente, rozzamente e forse ingenuamente: che nessun’altra ragione fa essere quella cosa bella, se non la presenza o la comunanza di quellain se?. Ma sul fatto che questa concezione coincida effettivamente con quella di «» occorre intendersi. Forse a questo punto ce ne siamo distaccati, ...