Juventus-Roma 1-0 | la partita in diretta

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) –in campo a Torino per il match valido per la terza giornata della Serie A 2022-2023. LA– Pronti, via e la Juve va in gol. Cuadrado subisce fallo a 20 metri dalla porta giallorossa. Punizione, Vlahovic pennella di sinistro: la palla bacia la traversa e si insacca, 1-0. Il vantaggio non sazia i padroni di casa che continuano a spingere nell’avvio arrembante. Alex Sandro va al tiro da fuori ma la mira è imprecisa. Cuadrado, dopo una ripartenza ispirata da Miretti, si fa respingere la conclusione da Rui Patricio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - sovrappeso : Bruttissima Roma. E sempre con la Juventus…#JuventusRoma - CMercatoNews : ??Che tocco di #Vlahovic che bacia la traversa e insacca su punizione, in stile #Dybala! #Juventus avanti contro la… -

In campoe Cremonese - Torino I bianconeri sono chiamati a riscattarsi dopo la deludente prova di Marassi contro la Sampdoria. Il tecnico Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi ...Commenta per primo I principali episodi da moviola del big match del Sabato di Serie A in programma alle 18:30 trasabato 27/08 ore 18:30 IRRATI PRETI - BERTI IV: ABISSO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGANESSI 9' - Accenno di rissa tra Vlahovic e Smalling dopo un contrasto di gioco, Orsato sceglie di ...Juventus-Mourinho, una rivalità senza fine. Lo rivela, una volta di più, la reazione dello Stadium dopo 14 minuti di gioco di Juventus-Roma con un ...L'attaccante argentino, alla prima da ex dopo sette anni in bianconero, ha anche abbracciato gli ex compagni nel tunnel prima dell'ingresso in campo ...