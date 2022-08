Il Paradiso delle Signore, Irene non più capocommessa: Gloria torna a lavorare (Di sabato 27 agosto 2022) Manca poco al fatidico ritorno de Il Paradiso delle Signore. Il 12 settembre 2022 ripartirà la nuova stagione mentre, dal giorno 5, saranno trasmesse le ultime puntate della precedente edizione. La Rai ha deciso di optare per questa soluzione sia per gli ascolti deludenti di Sei Sorelle e sia per rinfrescare la memoria ai seguaci del Pds. Quello che vedremo nella settima stagione sarà veramente insolito. Le scelte degli autori terranno alla larga la noia. In tanti sono curiosi di scoprire le sorti di Gloria Moreau. Nelle ultime puntate la donna si è dimessa dal ruolo di capocommessa del grande magazzino di Vittorio Conti e si è consegnata alla giustizia per impedire che la sua amata figlia potesse venire ricattata dalla perfida Gemma Zanatta. E così in tanti sono in attesa di sapere cosa succederà a ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 agosto 2022) Manca poco al fatidico ritorno de Il. Il 12 settembre 2022 ripartirà la nuova stagione mentre, dal giorno 5, saranno trasmesse le ultime puntate della precedente edizione. La Rai ha deciso di optare per questa soluzione sia per gli ascolti deludenti di Sei Sorelle e sia per rinfrescare la memoria ai seguaci del Pds. Quello che vedremo nella settima stagione sarà veramente insolito. Le scelte degli autori terranno alla larga la noia. In tanti sono curiosi di scoprire le sorti diMoreau. Nelle ultime puntate la donna si è dimessa dal ruolo didel grande magazzino di Vittorio Conti e si è consegnata alla giustizia per impedire che la sua amata figlia potesse venire ricattata dalla perfida Gemma Zanatta. E così in tanti sono in attesa di sapere cosa succederà a ...

