Formazioni ufficiali Cremonese Torino: le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Cremonese Torino match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Cremonese Torino, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Zanimacchia, Pickel, Escalante, Valeri; Baez; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric

L'articolo proviene da Calcio News 24.

