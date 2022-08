Elisa Isoardi | una verità nascosta | Il dolore da metabolizzare | “È un fallimento”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 agosto 2022) La conduttricerivela una spina nel suo cuore, nostalgica ma costruttiva, ecco la sua confessione sull’amore fallito.(fonte youtube)La conduttrice piemonteseè nota al grande pubblico pe molteplici ragioni. Apprezzata host de “La prova del cuoco”, l’ex modella ha conquistato gli spettatori con la sua dialettica spontanea, autoironica e coinvolgente, salvo poi balzare sul carrozzone Mediaset. Dopo il ritiro dal talent “Ballando con le Stelle”, dovuto ad un infortunio,ha nuovamente tentato la sorte candidandosi come naufraga per “L’Isola dei Famosi” del 2021. Anche in questo caso la showgirl è stata costretta ad un ritiro anticipato a causa di un incidente all’occhio. Sfortunata ...