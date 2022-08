Djokovic ‘no vax’ escluso dagli Us Open, Nadal: “E’ una vergogna” (Di sabato 27 agosto 2022) Reagisce il mondo del tennis all’esclusione di Novak Djokovic dagli Us Open. Le regole degli Stati Uniti non permettono a chi non è vaccinato contro il Covid, di entrare in Patria. Il serbo, da sempre ‘no vax’, ha rinunciato alla partecipazione. Arrivano allora le parole degli altri tennisti, tra cui quelle Rafael Nadal: “Certamente l’assenza di Djokovic è una notizia molto triste. È sempre una vergogna quando i migliori giocatori del mondo non possono prendere parte ai tornei per problemi come questo – dice il maiorchino come riporta La Gazzetta dello Sport – Non avere uno dei migliori di sempre nel tabellone di uno slam è una grande perdita. Come ho detto, è complicato sia per il torneo che per i fan. Secondo me, è complicato anche per i giocatori, che vorrebbero ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022) Reagisce il mondo del tennis all’esclusione di NovakUs. Le regole degli Stati Uniti non permettono a chi non è vaccinato contro il Covid, di entrare in Patria. Il serbo, da sempre ‘no, ha rinunciato alla partecipazione. Arrivano allora le parole degli altri tennisti, tra cui quelle Rafael: “Certamente l’assenza diè una notizia molto triste. È sempre unaquando i migliori giocatori del mondo non possono prendere parte ai tornei per problemi come questo – dice il maiorchino come riporta La Gazzetta dello Sport – Non avere uno dei migliori di sempre nel tabellone di uno slam è una grande perdita. Come ho detto, è complicato sia per il torneo che per i fan. Secondo me, è complicato anche per i giocatori, che vorrebbero ...

