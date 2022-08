Calcio | Serie A | Juventus-Roma 1-1**

(Di sabato 27 agosto 2022) Torino, 27 ago. - (Adnkronos) - Pari per 1-1 tranell'anticipo della terza giornata diA, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete di Vlahovic su punizione al 2', risponde al 69' Abraham su assist del grande ex Dybala. In classifica i giallorossi salgono a quota 7 e sono momentaneamente in testa con Lazio e Torino, mentre i bianconeri hanno 5 punti.

SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - Gazzetta_it : Juve, senti Matuidi: 'Dybala alla Roma mi ha sorpreso, ma a rimetterci non è lui...' #JuveRoma - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Roma 2-0, rete di Locatelli M. (JUV) - com_notizie : #calcio Terza giornata di #SerieA. Il #live di #Milan #Bologna - paterno_carlo : -

Sky Sport

Una vibrante e piacevole partita riempie il sabato pomeriggio nel quale la Cremonese torna a giocare inA nel proprio stadio, in uno Zini con un nuovo look per l'occasione, a ventisei anni ...Dybala non segna, ma Abraham sì: all'Allianz Stadium finisce 1 - 1, con l'inglese che raccoglie di testa una rovesciata di Dybala e pareggia il gol iniziale di Vlahovic. Il serbo aveva interrotto l'... Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornata Milano, 27 ago. (LaPresse) - Juventus e Roma hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della 3/a giornata di Serie A. I gol di Vlahovic al 2' e Abraham al 69'.Szczesny 6: sta meglio, è titolare, gioca lui. De Sciglio 6: un po' di lucidità negli ultimi trenta metri non guasterebbe, ma fa assolutamente il suo sulla destra. Bremer 5,5: la mossa Danilo serve an ...