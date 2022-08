Alfa Romeo Giulia - La Quadrifoglio mostra le novità del facelift (Di sabato 27 agosto 2022) Un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata fotografata su strada durante i collaudi: si tratta di un muletto della versione restyling, che Alfa Romeo presenterà probabilmente all'inizio del 2023 e che affiancherà la variante aggiornata della Stelvio. Sguardo rinnovato. Le immagini permettono di smarcare due temi molto importanti: come già evidenziato da numerose indiscrezioni, la Giulia (e la Stelvio) proseguiranno la loro carriera probabilmente fino al 2026 e per farlo è stato predisposto un intervento in punta di penna. Il prototipo immortalato in queste immagini è dotato di nuovi gruppi ottici e di un paraurti anteriore modificato nella zona inferiore, mentre la zona posteriore della vettura rimane invariata. I fari sono ancora celati dal nastro adesivo, ma è ... Leggi su quattroruote (Di sabato 27 agosto 2022) Un'è stata fotografata su strada durante i collaudi: si tratta di un muletto della versione restyling, chepresenterà probabilmente all'inizio del 2023 e che affiancherà la variante aggiornata della Stelvio. Sguardo rinnovato. Le immagini permettono di smarcare due temi molto importanti: come già evidenziato da numerose indiscrezioni, la(e la Stelvio) proseguiranno la loro carriera probabilmente fino al 2026 e per farlo è stato predisposto un intervento in punta di penna. Il prototipo immortalato in queste immagini è dotato di nuovi gruppi ottici e di un paraurti anteriore modificato nella zona inferiore, mentre la zona posteriore della vettura rimane invariata. I fari sono ancora celati dal nastro adesivo, ma è ...

David_c05 : Audi in Formula 1, ufficiale l'ingresso nel 2026. Alfa Romeo lascia Sauber a fine 2023 - camario58 : RT @alfamale87: Alfa Romeo Tipo 33 Stradale - tomahawktt : RT @alfamale87: Alfa Romeo Tipo 33 Stradale - KrosfouK : In termini assoluti, non sorprende che i marchi premium e di lusso siano quelli che soffrono maggiormente della sva… - massimi89529615 : RT @alfamale87: Alfa Romeo Tipo 33 Stradale -