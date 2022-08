WhatsApp prepara una piccola modifica per le comunità (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di WhatsApp Beta per Android: stiamo parlando della v. 2.22.19.7 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione diBeta per Android: stiamo parlando della v. 2.22.19.7 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

tw_whatsapp : @Tinitointerista @sole202022 Lei prepara la minestra (bella bollente) in un piatto fondo, tu metti l'uccello nel pi… - FicacciOlive : ?? #ROTOLO SALATO SENZA LIEVITAZIONE Questo rotolo è perfetto per l’#aperitivo o per la cena, si prepara in un attim… - TMW_radio : ? SONDAGGIO ? ???? Il #Chelsea fa sul serio per #Leao e prepara un'offerta vicina ai 100 milioni: di fronte a una pr… - CRToscana : RT @intoscana: Messaggi su smartphone e un vademecum nelle scuole. Dopo i nubifragi a ridosso di ferragosto, la @regionetoscana si prepara… - intoscana : Messaggi su smartphone e un vademecum nelle scuole. Dopo i nubifragi a ridosso di ferragosto, la @regionetoscana si… -