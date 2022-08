Un Posto al Sole, su Instagram l’attore si lascia scappare uno spoiler shock (Di venerdì 26 agosto 2022) Un Posto al Sole è ancora seguitissimo, ma un attore si è lasciato scappare su Instagram uno spoiler sulla soap davvero shock. La soap opera in Italia ha un successo clamoroso e stabile, e i telespettatori attendono ogni sera l’evolversi delle storie che riguardano i suoi protagonisti. Un Posto al Sole è la prima soap L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 26 agosto 2022) Unalè ancora seguitissimo, ma un attore si ètosuunosulla soap davvero. La soap opera in Italia ha un successo clamoroso e stabile, e i telespettatori attendono ogni sera l’evolversi delle storie che riguardano i suoi protagonisti. Unalè la prima soap L'articolo proviene da CheSuccede.it.

neap_psycho : @Archales3 @antonellatonon1 @zeta_stefano Bel posto! Ah, e come mai c'era il sole? Hai usato la tecnica dell'ingann… - MusinoRoberta : @kikiejiji @Miriki_md Ho scoperto stasera che dorme e si ripara dal sole nella legnaia dell'altro vicino.. lì c'è f… - fratecalmati : @MarcoMoriniTW @Gio155204 ciao marco in base a quali criteri avete scelto un posto all'aperto sotto al sole con 40… - zjmsheart : dovrei prendere di nuovo due aereo e due treni più hotel almeno per una notte, per andare a reggio emilia in quel p… - 28Tatuagg1 : @abortomancat01 in realtà no, non me la sento di andare in un posto così grande al sole il 22 luglio e pagare un sacco per non vedere nulla -