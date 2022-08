Udinese | Udogie | “Grande vittoria contro il Monza | penso solo a far bene con il mio club”

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Sono molto contento, per lapiù che per il gol. È un successo prezioso, dobbiamo ripartire da questi tre punti. Per me è stata una settimana importante a Londra, ma oraall’. Obiettivo? Lo vedremo alla fine”. Lo ha detto Destiny, autore del goldell’sul campo del. “Sappiamo di essere forti inpiede e lavoriamo su questo. Sottil mi chiede un lavoro di spinta e di aiutare sulla fascia”, ha detto l’esterno a Dazn dopo laper 2-1 nel match della terza giornata di Serie A”. SportFace.

Udinese_1896 : 77' GOL DI UDOGIEEE ?? Doppio uno-due di Udogie, prima con Success poi con Nestorovski che restituisce palla al nu…

Anticipi e posticipi: orari tv (Dazn e Sky) e probabili formazioni6,5: subito ammonito, il giallo condiziona probabilmente la sua prestazione, ma nel finale ... Sottil 6,5: la suaè ancora un cantiere, ma porta a casa il secondo risultato utile di fila.Terza sconfitta consecutiva per il Monza di Giovanni Stroppa, che si arrende di fronte all’Udinese: Udogie firma la rimonta dei bianconeri Prosegue la brutta partenza del Monza in campionato. La ...Terza sconfitta in tre partita per il Monza di Berlusconi, che manca così la possibilità di ottenere il primo punto in A. Dopo il vantaggio nel primo tempo dei ...