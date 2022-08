Tiro a volo oggi, Europei 2022: orari 26 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 26 agosto 2022) Tutto pronto per gli Europei di Tiro a volo, in programma a Larnaca, Cipro: oggi, venerdì 26 agosto, scatteranno le gare che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 2 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si parte con il trap individuale: alle 7.30 inizieranno le qualificazioni, con i primi 75 piattelli. In gara tra le donne Giulia Grassia, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, e tra gli uomini Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Daniele Resca. Non ci sarà copertura tv o streaming per le qualificazioni, diretta live testuale delle qualificazioni su OA Sport. programma Europei Tiro ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Tutto pronto per glidi, ina Larnaca, Cipro:, venerdì 26, scatteranno le gare che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 2 per ogniindividuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si parte con il trap individuale: alle 7.30 inizieranno le qualificazioni, con i primi 75 piattelli. Intra le donne Giulia Grassia, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, e tra gli uomini Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Daniele Resca. Non ci sarà copertura tv oper le qualificazioni, diretta live testuale delle qualificazioni su OA Sport....

