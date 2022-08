(Di venerdì 26 agosto 2022) La denuncia di Sergio Tamborini (presidente Smi): «Il processo di reshoring dall’Asia si potrebbe fermare. Le nostre aziende sono pmi che non possono permettersi di produrre in perdita e che rischiano quindi la chiusura»

sole24ore : Tessile a rischio: con lo shock energetico produzioni verso la Turchia - Alexander76NO : Tessile a rischio: con lo shock energetico produzioni verso la Turchia - Il Sole 24 ORE - stefano688 : Tessile a rischio: con lo shock energetico produzioni verso la Turchia @sole24ore - venti4ore : “Il distretto tessile a rischio” - LuigiF97101292 : RT @sole24ore: Tessile a rischio: con lo shock energetico produzioni verso la Turchia -

... sulle quali la concorrenza internazionale è più ampia e pressante Ilè di andare fuori ... Fra i settori che rischiano pesantemente con il caro energia, ilè in prima linea ed è anche ...La denuncia di Sergio Tamborini (presidente Smi): "Il processo di reshoring dall'Asia si potrebbe fermare. Le nostre aziende sono pmi che non possono permettersi di produrre in perdita e che rischiano ...Confartigianato Roma lancia l'allarme: i costi dell'energia sono triplicati, oltre 1000 imprese rischiano il fallimento ...Presidente Rotondo: Il comune - conclude - potrebbe intervenire con un'azione di sistema, magari sulla tassazione locale, ma purtroppo il problema, per essere affrontato seriamente, necessita di un'az ...