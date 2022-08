Tenta di accendere lo zampirone | bimba napoletana prende fuoco davanti ai genitori

(Di venerdì 26 agosto 2022) E’ ricoverata in gravi condizioni unaustionata dalla fiamma partita neltivo diuno. La piccola era in vacanza con la famiglia in località Laura di Capaccio Paestum, nel Cilento. Dopo l’incidente domestico per lei è scattato il trasporto in elisoccorso prima a Battipaglia e poi a Napoli. Capaccio Paestum,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

