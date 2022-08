SPA-FRANCORCHAMPS: L’UNIVERSITÀ DELLA FORMULA 1 (Di venerdì 26 agosto 2022) Mandata in archivio la pausa estiva, i motori DELLA F1 sono pronti per essere riaccesi nella pista che viene unanimemente considerata la più bella del calendario: Spa-FRANCORCHAMPS. Il Gran Premio del Belgio ha, inoltre, una storia dall’antico sapore; la prima edizione, vinta da Fangio, si svolse sul vecchio tracciato, lungo circa 14km, che si articolava come l’unione di diversi tratti stradali che collegavano le località di Francochamps, Malmedy e Stavelot. L’estrema pericolosità DELLA pista, costellata da punti velocissimi e condizioni di sicurezza molto scarse, portò via via i piloti, sostenuti anche dal crescere delle prestazioni delle autovetture, a ritenere il circuito inadatto per ospitare un Gran Premio di F1. La pericolosità di Spa venne poi tragicamente resa manifesta in uno dei weekend più bui DELLA F1, ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 26 agosto 2022) Mandata in archivio la pausa estiva, i motoriF1 sono pronti per essere riaccesi nella pista che viene unanimemente considerata la più bella del calendario: Spa-. Il Gran Premio del Belgio ha, inoltre, una storia dall’antico sapore; la prima edizione, vinta da Fangio, si svolse sul vecchio tracciato, lungo circa 14km, che si articolava come l’unione di diversi tratti stradali che collegavano le località di Francochamps, Malmedy e Stavelot. L’estrema pericolositàpista, costellata da punti velocissimi e condizioni di sicurezza molto scarse, portò via via i piloti, sostenuti anche dal crescere delle prestazioni delle autovetture, a ritenere il circuito inadatto per ospitare un Gran Premio di F1. La pericolosità di Spa venne poi tragicamente resa manifesta in uno dei weekend più buiF1, ...

