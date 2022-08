SORTEGGIO EUROPA LEAGUE | ECCO LE AVVERSARIE DI ROMA E LAZIO

(Di venerdì 26 agosto 2022)sorridono per l’esito deldi: nella fase a gironi i giallorossi pescano Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki, mentre ai biancocelesti toccano Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. Entrambe le squadre italiane, che del resto erano teste di serie, non dovrebbero avere molti problemi a centrare almeno i playoff, con il secondo posto, ma l’obiettivo è chiudere in testa, in modo da saltare un turno.LEDELLAIl Ludogorets, campione di Bulgaria da 11 anni, è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria ai preliminari di Champions, mentre nel playoff disi è qualificato con un ...

OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - DiMarzio : #EuropaLeague | Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi: conosceremo le avversarie di @OfficialASRoma e… - roma_magazine : EUROPA LEAGUE - Il sorteggio, la Lazio trova il Feyenoord, la Roma con il Betis, ecco i gironi - internewsit : Sorteggio Europa League, la Lazio sa il girone prima dell’Inter. Roma nel C - - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Il sorteggio, la Lazio trova il Feyenoord, la Roma con il Betis, ecco i gironi nel dettaglio https://t.… -

A Istanbul è andato in scena ildella fase a gironi diLeague. Dalle urne, come per la Champions, sono usciti 8 gironi di 4 squadre. Roma e Lazio, teste di serie, sono finite rispettivamente nel girone C ed F. Per i ...... caos sul finale! D'altronde, non è detto che la diretta delgironi Conference League dia ...Arnhem e gli sloveni del Mura e chiuse clamorosamente al terzo posto ed eliminato dall'già ...c’è l’interesse del club spagnolo 26 Giu È il giorno dei sorteggi dei gironi di Europa League. Oggi, 26 agosto, così come avvenuto nella giornata di ieri per la Champions League è avvenuta la ...Il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2022/2023 del 25 agosto 2022 in diretta: dove vederlo in tv e streaming ...