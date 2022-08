Sorteggi Champions, L’Equipe: l’ostacolo più temibile per il Psg è la Juve, ma sulla carta non c’è partita (Di venerdì 26 agosto 2022) La Juve di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, il Maccabi Haifa ventiquattro anni dopo e il Benfica Lisbona proporranno al Paris-SG tre incontri con un sapore di storia in gran parte alla sua portata. “Il menu è abbondante, ma il Paris-Saint-Germain non dovrebbe rischiare un’indigestione”. L’Equipe dà per scontato il passaggio di turno della squadra capitanata da Galtier nella fase a gironi della Champions, dopo il Sorteggio di ieri. Il Psg è capitato nel gruppo della Juventus, con Benfica e Maccabi Haifa. Certo, non bisogna sottovalutare Juve e Benfica, scrive il quotidiano francese. Anzi, l’ostacolo più temibile è rappresentato proprio dai bianconeri. Se ci sono Di Maria e Rabiot. “Ovviamente, l’ostacolo più temibile è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Ladi Adrien Rabiot e Angel Di Maria, il Maccabi Haifa ventiquattro anni dopo e il Benfica Lisbona proporranno al Paris-SG tre incontri con un sapore di storia in gran parte alla sua portata. “Il menu è abbondante, ma il Paris-Saint-Germain non dovrebbe rischiare un’indigestione”.dà per scontato il passaggio di turno della squadra capitanata da Galtier nella fase a gironi della, dopo ilo di ieri. Il Psg è capitato nel gruppo dellantus, con Benfica e Maccabi Haifa. Certo, non bisogna sottovalutaree Benfica, scrive il quotidiano francese. Anzi,piùè rappresentato proprio dai bianconeri. Se ci sono Di Maria e Rabiot. “Ovviamente,piùè ...

