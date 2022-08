Sono 39 a Udine le fermate autobus con servizio di salita e discesa per persone diversamente abili (Di venerdì 26 agosto 2022) A Udine ci Sono 39 nuove fermate dell’autobus autorizzate al servizio di salita e discesa per le persone diversamente abili. Sono stati completati anche gli interventi di installazione della segnaletica verticale di fermata autorizzata per disabili motori. Già nel passato, il Comune si era attrezzato per rendere accessibili le aree di sosta dei mezzi pubblici ai portatori di handicap. Nel dicembre 2020, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ne aveva inaugurate quindici che, sommate alle cinquantasei precedentemente già attive, avevano portato la somma a quota 71. A queste si aggiungono le nuove 39 per un totale di 110 fermate su misura per chi ha ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 agosto 2022) Aci39 nuovedell’autorizzate aldiper lestati completati anche gli interventi di installazione della segnaletica verticale di fermata autorizzata per dismotori. Già nel passato, il Comune si era attrezzato per rendere accessibili le aree di sosta dei mezzi pubblici ai portatori di handicap. Nel dicembre 2020, il sindaco diPietro Fontanini ne aveva inaugurate quindici che, sommate alle cinquantasei precedentemente già attive, avevano portato la somma a quota 71. A queste si aggiungono le nuove 39 per un totale di 110su misura per chi ha ...

