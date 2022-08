“Sant’Alessandro, un giovane con un progetto e un martire che ha lottato per la libertà, come gli ucraini” (Di venerdì 26 agosto 2022) Bergamo. Ogni 26 agosto la città di Bergamo si colora di gioia e di festa per ricordare il proprio patrono, Sant’Alessandro. Un momento di riposo, di celebrazione, di divertimento. Perché quella di Alessandro è una figura che unisce ancora oggi, 1719 anni dopo la morte che lo ha reso martire. “Protettore di uomini” è l’etimologia del suo nome in greco. E proteggere gli uomini è quello che ha fatto: ha lottato per salvare i propri fratelli cristiani dalla persecuzione. Ma qual è il fascino che la sua figura è ancora capace di rappresentare? Lo abbiamo chiesto a Monsignor Gianni Carzaniga, parroco proprio a Sant’Alessandro in Colonna, il luogo dove il 26 agosto 303 fu decapitato pubblicamente. “La Chiesa ha custodito la sua memoria come martire che ha vissuto ed è morto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 agosto 2022) Bergamo. Ogni 26 agosto la città di Bergamo si colora di gioia e di festa per ricordare il proprio patrono,. Un momento di riposo, di celebrazione, di divertimento. Perché quella di Alessandro è una figura che unisce ancora oggi, 1719 anni dopo la morte che lo ha reso. “Protettore di uomini” è l’etimologia del suo nome in greco. E proteggere gli uomini è quello che ha fatto: haper salvare i propri fratelli cristiani dalla persecuzione. Ma qual è il fascino che la sua figura è ancora capace di rappresentare? Lo abbiamo chiesto a Monsignor Gianni Carzaniga, parroco proprio ain Colonna, il luogo dove il 26 agosto 303 fu decapitato pubblicamente. “La Chiesa ha custodito la sua memoriache ha vissuto ed è morto ...

