Sampdoria Pussetto, interesse per l'attaccante dell'Udinese: le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) L'infortunio di De Luca ha aperto una strada per l'attacco in casa Sampdoria: non solo Defrel, piace anche Pussetto dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche il nome del centravanti bianconero tra le possibili idee dei blucerchiati. E' corsa a due per l'attacco con Defrel sempre primo nome per Faggiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

