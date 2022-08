(Di venerdì 26 agosto 2022) Unè svenutoil. L'aereo era partito da da Birmingham, in Gran Bretagna , ed era diretto ad Antalya, in Turchia. Isi trovavano a più did'. L'...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pilota sviene durante il volo a 10mila metri d'altezza. I passeggeri: «Ci hanno detto che era una turbolenza» https://t… - mayabug2 : Pilota sviene durante il volo a 10mila metri d'altezza. I passeggeri: «Ci hanno detto che era una turbolenza» - domenicosabell1 : Pilota sviene durante il volo a 10mila metri d'altezza. I passeggeri: «Ci hanno detto che era una turbolenza» - gael99 : RT @ilmessaggeroit: Pilota sviene durante il volo a 10mila metri d'altezza. I passeggeri: «Ci hanno detto che era una turbolenza» https://t… - _froufrou82_ : RT @ilmessaggeroit: Pilota sviene durante il volo a 10mila metri d'altezza. I passeggeri: «Ci hanno detto che era una turbolenza» https://t… -

ilmessaggero.it

durante il volo, cosa è successo L'aereo è atterrato a Salonicco , in Grecia, ed è rimasto sulla pista per circa un'ora in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. ' Ci è stato detto che ...nel furgone e poi muore. La famiglia crede che il ragazzo sia stato stroncato da un colpo di ... "Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostroEsteban Chavez e porgiamo le ... Pilota sviene durante il volo a 10mila metri d'altezza. I passeggeri: «Ci hanno detto che era una turbolenza» Un pilota è svenuto durante il volo. L'aereo era partito da da Birmingham, in Gran Bretagna, ed era diretto ad Antalya, in Turchia. I passeggeri si trovavano a più ...Un passeggero di un volo ha condiviso un video del momento in cui un finestrino dell'aereo in cui viaggiava si è rotto. L'utente di ...