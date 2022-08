Mario Rui sicuro in diretta: l’ha detto su Cristiano Ronaldo! (Di venerdì 26 agosto 2022) Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, è intervenuto oggi pomeriggio nel corso di Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli condotto da Valter De Maggio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Quello che posso dire è che noi vogliamo continuare sulla stessa strada delle prime due giornate, cercando di fare del nostro meglio giorno dopo giorno e far innamorare di nuovo tutti i tifosi. Nuovo progetto? Le basi c’erano già, non era facile comunque sostituire i giocatori che sono andati via, ma quelli che sono arrivati hanno dimostrato da subito le loro qualità e ci stanno dando subito una grande mano. FOTO: Getty – Mario Rui Napoli Tenendo la palla il più possibile ovviamente la togli dalla disponibilità degli avversari. Alla fine è semplice, basta fare un gol in più degli avversari e questa è la nostra mentalità. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022)Rui, terzino sinistro del Napoli, è intervenuto oggi pomeriggio nel corso di Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli condotto da Valter De Maggio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Quello che posso dire è che noi vogliamo continuare sulla stessa strada delle prime due giornate, cercando di fare del nostro meglio giorno dopo giorno e far innamorare di nuovo tutti i tifosi. Nuovo progetto? Le basi c’erano già, non era facile comunque sostituire i giocatori che sono andati via, ma quelli che sono arrivati hanno dimostrato da subito le loro qualità e ci stanno dando subito una grande mano. FOTO: Getty –Rui Napoli Tenendo la palla il più possibile ovviamente la togli dalla disponibilità degli avversari. Alla fine è semplice, basta fare un gol in più degli avversari e questa è la nostra mentalità. ...

