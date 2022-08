Mario Draghi smonta le balle del Pd: quello che nessuno dice sul premier (Di venerdì 26 agosto 2022) Speravano in un Mario Draghi col dente avvelenato nei confronti del centrodestra. Sono rimasti delusi. Dal discorso del presidente del consiglio al Meeting di Rimini non è uscito nulla di utile per la campagna elettorale di Enrico Letta e del Pd, che sulla loro continuità con l'«agenda» del premier e sulla profezia della «bancarotta» italiana in caso di vittoria del centrodestra stanno puntando tutto. La confermala danno le chat del Nazareno, che spediscono sui telefonini le indicazioni sui temi su cui insistere: l'altro giorno, nel caso del video dello stupro di Piacenza rilanciato da Giorgia Meloni, era stato inviato l'ordine di colpire in massa, subito eseguito; al termine dell'intervento di Draghi, ieri, solo silenzio. In quello che probabilmente sarà il suo ultimo discorso pubblico prima del voto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Speravano in uncol dente avvelenato nei confronti del centrodestra. Sono rimasti delusi. Dal discorso del presidente del consiglio al Meeting di Rimini non è uscito nulla di utile per la campagna elettorale di Enrico Letta e del Pd, che sulla loro continuità con l'«agenda» dele sulla profezia della «bancarotta» italiana in caso di vittoria del centrodestra stanno puntando tutto. La confermala danno le chat del Nazareno, che spediscono sui telefonini le indicazioni sui temi su cui insistere: l'altro giorno, nel caso del video dello stupro di Piacenza rilanciato da Giorgia Meloni, era stato inviato l'ordine di colpire in massa, subito eseguito; al termine dell'intervento di, ieri, solo silenzio. Inche probabilmente sarà il suo ultimo discorso pubblico prima del voto ...

mara_carfagna : Invito tutti ad ascoltare l’intervento di Mario Draghi al Meeting, o a leggerlo almeno in sintesi: capiranno meglio… - Ettore_Rosato : L'Italia che Mario #Draghi sta rappresentando oggi con le sue parole al Meeting di Rimini guarda al futuro. È l'Ita… - marcodimaio : Il discorso di Mario #Draghi al #Meeting22 conferma - se mai ce ne fosse bisogno - che aver messo in gioco tutto il… - LucianoRomeo9 : RT @tomasomontanari: “Di qualunque colore sarà il prossimo governo”: per Mario #Draghi il nero è un colore come un altro. Tanto l’unico col… - Vasto2022 : @EnricoLetta @pdnetwork con l Europa e la NATO, e Mario Draghi Premier -