LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi con un vantaggio di 2'50", 70 km all'arrivo (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.40 5 km alla cima Puerto de San Glorio per la testa della corsa. 15.37 Si è stabilizzato intorno ai 2'50" il vantaggio dei fuggitivi. 15.34 Sono rimasti dunque in cinque davanti: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious) e Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck). 15.31 Omer Goldstein (Israel – Premier Tech) perde contatto dal gruppo di testa. 15.28 Meno di 10 km allo scollinamento. 15.27 Victor Langellotti (Burgos-BH) e Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) si sono staccati dal gruppo. 15.25 Ecco una bellissima immagine della testa della corsa: ¿Os imagináis un sitio mejor para salir en bicicleta? Can you think of anywhere better for a bike ride?#LaVuelta22

