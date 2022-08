LIVE Lazio-Inter 0-0 | grande chance per Immobile

CB_Ignoranza : Live reaction dei romanisti ai sorteggi di Europa League. #Roma #Lazio #EuropaLeague - Corriere : Lazio-Inter, formazioni ufficiali: Gagliardini titolare, Sarri con Felipe Anderson - laziopress : LIVE | LAZIO-INTER 0-0 - muhoozigeofrey1 : RT @ligtv_live: Lazio vs Inter | LIVE - zazoomblog : LIVE Lazio-Inter 0-0: Inzaghi sceglie Dimarco e Gagliardini Lazzari ce la fa. Gioca Felipe Anderson - #Lazio-Inter… -

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiInter 0 - 0 MOVIOLA ...... alle ore 20.45 infatti allo stadio Olimpico comincia il secondo anticipoInter, che deve ... CLASSIFICA/ Diretta golscore: serata nel segno dell'1 - 1 INIZIA MONZA UDINESE! Con Monza ...16' - Pericolo Lazio con Immobile! Ottima azione dei biancocelesti con Marusic che serve Immobile il cui tiro di prima intenzione finisce fuori di poco. LAZIO: 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 ...Oltre 50.000 spettatori all'Olimpico per Lazio-Inter, gara valevola per la terza giornata di Serie A e primo vero big-match del campionato. I biancocelesti sono imbattuti ...