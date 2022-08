L' annuncio disastroso di Calenda | ricoperto di insulti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il segretario di Azione, Carlo, mette il turbo in campagna elettorale e con un tweet annuncia lo "sbarco" su TikTok, la piattaforma social in ascesa soprattutto tra i più giovani.pubblica un video in cui prova ad essere ironico avvertendo gli utenti utenti di non saper ballare e di sembrare un orso ubriaco e di non poter dare consigli di make up perché "c'ho la pancia e sono brutto". L'ironia del leader di Azione però non sembra essere recepita dai suoi follower che si scatenano in una valanga die prese in giro. Da oggi sbarchiamo su Tik Tok. Proviamo a usarlo insieme in modo del tutto diverso? Parliamo di politica, cultura, libri e proposte. Vi aspetto: https://t.co/j9aIgubpC6#ItaliaSulSerio pic.twitter.com/UM9NCdHOD8 — Carlo(@Carlo) August 26, 2022 ...