Inter, il patto dei big: 'Restiamo tutti per lo scudetto' (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora

Gazzetta_it : Inter, il patto dei big: “Restiamo tutti per lo scudetto” - Bigli89 : RT @GiuliaLoglisci_: ???? Patto scudetto tra i giocatori dell’#Inter, alcuni festeggiamenti dei rossoneri non sono piaciuti: tutti i big hann… - GiuliaLoglisci_ : ???? Patto scudetto tra i giocatori dell’#Inter, alcuni festeggiamenti dei rossoneri non sono piaciuti: tutti i big h… - fcin1908it : GdS – Da Bastoni a Skriniar, patto dei 5 big Inter: “Restiamo tutti per lo scudetto” - VailatiSergio : RT @90ordnasselA: “Patto scudetto tra i giocatori dell’Inter, alcuni festeggiamenti dei rossoneri non sono piaciuti: tutti i big hanno deci… -